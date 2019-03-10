Глушаков не попал в основу "Спартака" в матче с "Динамо"

Названы стартовые составы московских клубов "Динамо" и "Спартака", которые сыграют в матче 19-го тура чемпионата России. Встреча пройдет в Химках сегодня, 10 марта.

Стоит отметить, что скандальный капитан "красно-белых" Денис Глушаков остался в запасе.

"Динамо": Шунин, Козлов, Шунич, Евгеньев, Хольмен, Жоаозиньо, Соу, Рауш, Черных, Теттех, Луценко.

Запасные: Лещук, Рыков, Морозов, Грулев, Липовой, Москвичев, Кардозу, Панченко, Марков.

"Спартак": Селихов, Кутепов, Джикия, Рассказов, Айртон, Гулиев, Зобнин, Мельгарехо, Ханни, Мелкадзе, Зе Луиш.

Запасные: Максименко, Комбаров, Боккетти, Маслов, Глушаков, Ташаев, Ломовицкий, Умяров, Глущенков, Адриано, Роша.

Матч начнется в 19:00 мск.

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