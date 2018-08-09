Глушаков не сыграл с ПАОКом из-за проблемы с шеей

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков рассказал, что не сыграл в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги Чемпионов с ПАОКом из-за болей в шее.

"Проблему с шеей почувствовал еще не вчера, а после матча с "Локомотивом". Потом я два дня не тренировался, крутил велосипед. Вчера я тренировался полностью, но сказал, что готов не на сто процентов. Шея до конца не поворачивается.

Сказал, что в любой момент готов выйти и помочь команде. Хоть с ногой, хоть без ноги, хоть без головы. Тренер не рисковал, поэтому не выпустил", - приводят слова Глушакова российские СМИ.

Также капитан "красно-белых" прокомментировал неудачу своей команды в этом матче:

"У нас есть болезнь, которая мне не нравится: забиваем гол и начинаем играть от обороны. Будем исправлять и дальше двигаться. Может, где-то давила атмосфера на ребят, забили голы на выезде. Есть ответная игра, будем стараться пройти в следующий раунд", - сказал футболист.

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