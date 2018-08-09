Глушаков не сыграл с ПАОКом из-за проблемы с шеей
Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков рассказал, что не сыграл в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги Чемпионов с ПАОКом из-за болей в шее.
"Проблему с шеей почувствовал еще не вчера, а после матча с "Локомотивом". Потом я два дня не тренировался, крутил велосипед. Вчера я тренировался полностью, но сказал, что готов не на сто процентов. Шея до конца не поворачивается.
Сказал, что в любой момент готов выйти и помочь команде. Хоть с ногой, хоть без ноги, хоть без головы. Тренер не рисковал, поэтому не выпустил", - приводят слова Глушакова российские СМИ.
Также капитан "красно-белых" прокомментировал неудачу своей команды в этом матче:
"У нас есть болезнь, которая мне не нравится: забиваем гол и начинаем играть от обороны. Будем исправлять и дальше двигаться. Может, где-то давила атмосфера на ребят, забили голы на выезде. Есть ответная игра, будем стараться пройти в следующий раунд", - сказал футболист.
Не пропустите: Промес назвал причину промаха с пенальти в матче с ПАОК: фото. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Шанс прогрессировать: "Уфа" ждет в гости люксембургский "Прогресс"
-
Главные новости дня: 8 августа
-
В "Атлетико" приняли важное решение по Облаку
-
Легендарный производитель виски стал партнером "Манчестер Юнайтед"
-
"Спартак" взял в самолет пострадавших журналистов
-
Агент Ругани рассказал о будущем игрока
-
В РФПЛ выбрали лучшего игрока второго тура
-
Глушаков поддержал вратаря "Спартака"
-
Фанаты ПАОКа избили российских журналистов на матче со "Спартаком"
-
Глушаков не сыграл с ПАОКом из-за проблемы с шеей
-
"Челси" объявил о переходе Кепы: фото
-
"Селтик" – АЕК - 1:1 (обзор)
-
"Атлетико" победил итальянский клуб в товарищеском матче
-
1
"Манчестер Юнайтед" и "Эвертон" нацелились на игрока "Челси"
-
"Селтик" в большинстве не сумел победить АЕК в квалификации Лиги Чемпионов
-
"Шальке" нацелился на игрока сборной Англии
-
Зобнин оценил поражение "Спартака" от ПАОКа
-
Балотелли рассказал, почему не перешел в "Наполи"
-
Промес назвал причину промаха с пенальти в матче с ПАОК: фото
-
"Динамо" Минск - "Зенит": прогноз букмекеров