Глушаков: "Неудачи сборной России на ЧМ-2014 и Евро-2016? Сейчас все умеют играть в футбол"



Полузащитник сборной России Денис Глушаков рассказал, почему у россиян не удалось успешно выступить на Чемпионате Мира-2014 и Чемпионате Европы-2016.

"Какие ощущения были, когда в 2014 году вылетели с чемпионата мира? Было стыдно. Всегда стыдно, что не можем пройти. Не могу сказать, что сборная Алжира - лёгкая команда. Немцам с ними было нелегко. Сейчас все умеют играть в футбол.

Почему на чемпионате Европы-2016 не получилось? Всё хорошо начиналось, ничья с Англией. Допустили ошибки, вроде хотели, могли, но не получилось. Вроде всё по зубам, едешь с хорошими мыслями и адреналином. Но так складывается, что в последних матчах решается наша судьба и мы не выходим", - сказал Глушаков в эфире программы "Глушаков с Алексеем Ягудиным".

Напомним, что на обоих этих турнирах сборная России не сумела выйти в плей-офф.

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