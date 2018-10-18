Глушаков: "Никаких требований перед руководством "Спартака" я не ставил"

Теги денис глушаковспартак москва

Глушаков: "Никаких требований перед руководством "Спартака" я не ставил"Полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал появившуюся информацию о том, что он потребовал от руководства своего клуба перевести его в первую команду.

Так, в своем твиттере 31-летний хавбек написал: "По поводу слухов, которые распространяются в СМИ. Я хочу вернуться в основу "Спартака", но никаких требований перед руководством не ставил. Те, кто продолжает распускать слухи вокруг моего имени, уже давно заслужили "Оскар" за сценарий. Слежу за вами внимательно".

Напомним, основной вратарь "Спартака" близок к возвращению в строй. | soccernews.ru

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