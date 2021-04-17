Глушаков - о чемпионском "Спартаке": "Команду искусственно разрушили"
Фото сайт "Спартака"
Бывший капитан московского "Спартака" Денис Глушаков высказал интересное мнение о регрессе "красно-белых" после чемпионства 2017 года.
"Я считаю, тот "Спартак" искусственно разрушили. Понимали, что "Спартак" будет неоднократным чемпионом - с таким составом, таким коллективом. Вот только плюс-минус сейчас нужна была бы молодая кровь. И только сейчас у нас бы появлялись конкуренты в российском чемпионате. Рушили и со стороны, и засланные казачки были в клубе. Смысл? Знаешь, много заказов бывает. Значит, кому-то это было нужно", - сказал Глушаков.
Напомним, что полузащитник выступал за "Спартак" с 2013 по 2019 год, после чего ушёл в "Ахмат", а сейчас играет в "Химках".
В чемпионском сезоне 2016/17 Глушаков был капитаном "народной команды". Впоследствии из-за конфликта с главным тренером Массимо Каррерой был лишён этого статуса.
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