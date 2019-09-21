Глушаков - о дружбе с Комбаровым: "Не имей 100 рублей, а имей 100 комбарей"

Хавбек "Ахмата" Денис Глушаков рассказал, как встретился с защитником "Крыльев Советов" Дмитрием Комбаровым после матча (1:1).

"Годы идут, дружба остается. Конфликты, примирения, веселье, взаимопомощь, все было у нас! Не хватает второго Комбарика! Скучаю, друзья! И вообще! Не имей 100 рублей, а имей 100 комбарей", - написал Глушаков.

Напомним, футболисты вместе защищали цвета московского "Спартака".

"Ахмат" с 9 баллами занимает 12 место в турнирной таблице чемпионата России, "Крылья" с 8 очками на 13 позиции.

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