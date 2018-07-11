Глушаков о матче со "Словацко": "Результат не надо оценивать"

Полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче над чешским "Словацко".

"Результат не надо оценивать, идет подготовительный период. Мы готовимся к чемпионату. Надо думать больше о физических кондициях каждого игрока. Набираем форму потихоньку... В Австрии - все хорошо, условия есть, тренируемся и готовимся", - цитирует 31-летнего хавбека Чемпионат.

Напомним, победу "Спартаку" принес гол Промеса. | soccernews.ru