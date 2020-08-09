Глушаков - о словах Федуна о снятии "Спартака" с чемпионата: "Леонид Арнольдович просто расстроился"

Экс-игрок "Спартака" Денис Глушаков высказался по поводу слов владельца клуба Леонида Федуна, который после матча с 1-го тура РПЛ с "Сочи" (2:2) заявил, что команда снимается с чемпионата.

"Думаю, слова Федуна - это эмоции. Как можно сняться с чемпионата? Думаю, Леонид Арнольдович просто расстроился, что потеряли очки. На утро встанет, поволнуется до следующего матча. И забудут", - цитирует Глушкова Sport24.

Отметим, "красно-белые" вели в счете большую часть матча. Однако "Сочи" сумел отыграть пропущенные голы, реализовав два пенальти: на 15-й и 90-й минутах. Оба 11-метровых вызвали споры.

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