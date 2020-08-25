Глушаков - о своей тренировке: "Без команды - не то, скучно"

Хавбек Денис Глушаков в своем инстаграме опубликовал снимок после тренировки.

"Ударная работа каждый день. Но без команды - не то. Скучно. Только правильные эмоции и отношение к делу приведут к цели!" - написал футболист.

Недавно Глушаков покинул "Ахмат", в котором играл в сезоне-2019/20. В составе грозненского клуба он провел 27 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу. Сейчас футболист находится в статусе свободного агента.

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