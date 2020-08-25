Глушаков - о своей тренировке: "Без команды - не то, скучно"

Теги денис глушаковахмат

Глушаков - о своей тренировке: "Без команды - не то, скучно"

Хавбек Денис Глушаков в своем инстаграме опубликовал снимок после тренировки.

"Ударная работа каждый день. Но без команды - не то. Скучно. Только правильные эмоции и отношение к делу приведут к цели!" - написал футболист.

Недавно Глушаков покинул "Ахмат", в котором играл в сезоне-2019/20. В составе грозненского клуба он провел 27 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу. Сейчас футболист находится в статусе свободного агента.

Не пропустите: "Урал" готов подписать Дениса Глушакова| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Deportes Cuarto: "МЮ" хочет подписать Месси, если он решит покинуть "Барсу"

Deportes Cuarto: "МЮ" хочет подписать Месси, если он решит покинуть "Барсу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов