Глушаков - о возможном сокращении зарплаты в "Ахмате": "Пойду на полставки ремонт обуви делать"

Хавбек грозненского "Ахмата" Денис Глушаков прокомментировал возможное сокращение зарплаты в клубе из-за пандемии коронавируса.

Ранее генеральный директор команды сообщил, что переговоры по поводу снижения окладов пройдут в ближайшее время.

"У каждого в клубе разные ситуации. Но мы всегда готовы для диалога. Что скажут, то и скажут. Ну я не знаю, как все сложится.

Я в принципе шить умею, если что - пойду на полставки ремонт обуви делать, агрономом пойду. Так что в любом случае не пропаду, думаю", - сказал Глушаков.

Напомним, футболист играет в грозненском клубе с лета 2019 года.

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