Глушаков - о возможном вылете "Ахмата": "Пусть всё закончится мирно. Была же идея расширить РПЛ"

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков считает, что из РПЛ никто не должен вылететь, если сезон не будет доигран.

Напомним, что грозненская команда занимает последнее место в турнирной таблице и является первым претендентом на понижение в классе.

"Есть прямые конкуренты, с которыми "Ахмату" ещё предстоит сыграть, если сезон возобновится. Плотность в таблице очень высокая. Кто-то победил в двух матчах кряду и серьёзно поднялся. И наоборот. Лестница какая-то. Туда-сюда, туда-сюда. Все ребята между собой общаются. Никто не хочет, чтобы кто-то вылетал. Пусть всё закончится мирно.

Общался ещё с игроками из ФНЛ. Они говорят: "Вот было бы хорошо докинуть ещё две команды в РПЛ из первой лиги". Получим 18 клубов. Была же идея расширить РПЛ? Как раз убьём сразу двух зайцев. Но это всё так - пока разговоры. Пусть решения принимают компетентные люди", - подчеркнул Глушаков.

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