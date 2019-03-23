Глушаков - о вызове в сборную России: "У меня всё впереди, нужно только работать"

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Глушаков - о вызове в сборную России: "У меня всё впереди, нужно только работать"

Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков ответил на вопрос, когда можно ожидать его возвращение в сборную России.

"Главный тренер решает, кого вызвать в сборную России. Он делает ставки на тех футболистов, кто ему нужен. У меня всё впереди, нужно только работать. Когда ждать меня - это вопрос к тренеру", - сказал 32-летний футболист.

В последний раз Глушаков вызывался в сборную России в марте 2018 года.

В составе национальной команды полузащитник сыграл 57 матчей и забил 5 голов.

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