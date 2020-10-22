Глушаков - об уходе из "Спартака": "Просто был заказ"

Полузащитник "Химок" Денис Глушаков считает, что стал жертвой заговора, из-за чего ему пришлось покинуть "Спартак" летом 2019 года.

"Был заказ просто. Не все отвечают за свои слова и встретиться не могут, а правда одна!" - написал Глушаков в комментариях в инстаграме.

Напомним, что "красно-белые" расторгли контракт со скандальным хавбеком, после чего он заключил годичное соглашение с "Ахматом".

Глушаков выступал за "Спартак" с 2013 по 2019 год, сыграл 173 матча, забил 23 гола и сделал 10 ассистов.

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