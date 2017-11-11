Глушаков обменялся футболками с Месси

Полузащитник сборной России Денис Глушаков обменялся футболками с форвардом национальной команды Аргентины Лионелем Месси.

Хавбек московского "Спартака" получил футболку одного из лучших футболистов современности в перерыве товарищеского матча между двумя сборными.

В перерыве Денис Глушаков @DGlushakov8 поменялся футболками с Лионелем Месси pic.twitter.com/bxHbrU9Vli — Сборная России (@TeamRussia) 11 ноября 2017 г.

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