Глушаков обменялся футболками с Месси

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Глушаков обменялся футболками с Месси

Полузащитник сборной России Денис Глушаков обменялся футболками с форвардом национальной команды Аргентины Лионелем Месси.

Хавбек московского "Спартака" получил футболку одного из лучших футболистов современности в перерыве товарищеского матча между двумя сборными.

Не пропустите видеообзор матча Россия - Аргентина. | http://soccernews.ru

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