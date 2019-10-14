Глушаков обратился к Ещенко после назначения Тедеско

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Глушаков обратился к Ещенко после назначения Тедеско

Экс-игрок "Спартака", а ныне полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков, после назначения на пост главного тренера московского клуба Доменико Тедеско обратился к бывшему одноклубнику Андрею Ещенко.

"Брат, не лайкать!" - написал Глушаков в сторис, прикрепив фотографию с прифотошопленными лицами Ещенко и Тедеско.

 

Напомним, футболист играл в "Спартаке" с 2013 по 2019 год. Осенью 2018-го он и Ещенко были отстранены от тренировок за то, что они лайкнули стихотворение актёра Дмитрия Назарова, в котором была критика Массимо Карреры.

Не пропустите: Глушаков пожелал Тедеско удачи в "Спартаке"| http://soccernews.ru
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