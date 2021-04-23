Глушаков объяснил, почему может пригодиться сборной России

Фото РИА Новости / Алексей Филиппов

Полузащитник "Химок" Денис Глушаков озвучил аргументы в пользу своего возвращения в сборную России.

34-летнего футболиста не вызывают в национальную команду с марта 2018 года.

"По-прежнему считаю, что сборная России - не закрытая тема для меня. Моё функциональное состояние хорошее для сборной, я никому не уступаю, есть опыт. Там Жирков тоже бегает, никому не уступает, хотя он старше меня. Самое главное - здоровая конкуренция, чтобы тренер вызывал. Мне нужна сборная России, я хочу туда. Не знаю, на Евро или после. Хочу в сборную вернуться, для меня это цель", - сказал Глушаков.

Хавбек сыграл за российскую сборную 57 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист.

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