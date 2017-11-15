Глушаков объяснил, почему встал в ворота в матче с Испанией

Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков объяснил, почему именно он встал в ворота в концовке товарищеского матча с Испанией.

"Кокорин вышел свежий, поэтому логично было мне встать в ворота. Я устал, очень сильно набегался за две игры" - цитирует капитана "красно-белых" официальный сайт РФС.

Напомним, что незадолго до завершения товарищеского матча между Россией и Испанией травму головы получит вратарь Андрей Лунев, а у россиян уже были использованы все замены. В итоге место в рамке занял Глушаков, но на новой позиции ему пришлось сыграть около минуты.

Не пропустите: Лунев: "Не волнуйтесь, со мной всё нормально!". | http://soccernews.ru