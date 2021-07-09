Глушаков объяснил своё решение остаться в "Химках"
Фото сайт "Химок"
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков назвал причины продления контракта с подмосковным клубом.
"Зачем куда-то дёргаться, когда меня в "Химках" всё устраивает - атмосфера команды, клуба, я нахожусь рядом с домом. Главное, показали хорошие результаты. Надо ставить более высокие цели и добиваться их. Я год уже отыграл за клуб, договориться не составило труда. Разногласий никаких не было, всё двигалось в рабочем ключе. Подписали контракт - я рад и доволен. Сейчас надо меньше слов и больше двигаться", - сказал 34-летний футболист.
Глушаков выступает за "Химки" с октября 2020 года, сыграл 17 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
Хавбек заключил с клубом контракт до июня 2024 года.
Не пропустите: Глушаков прокомментировал продление контракта с "Химками". | http://soccernews.ru
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