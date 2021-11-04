Глушаков объяснил свою высокую результативность в этом сезоне
Фото сайт РПЛ
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков рассказал, за счёт чего ему удаётся много забивать в нынешней кампании.
Напомним, что 34-летний футболист отличился уже 6 раз в 13 матчах текущего сезона.
"Я нахожусь в правильном месте, в нужное время, с одной стороны. С другой стороны, мои функции на поле в качестве "восьмёрки": бегаю туда-сюда от штрафной до штрафной. Чтобы забивать, надо быть в штрафной, бываю там, вот и забиваю. Хорошо поработал на сборах, поставил себе какие-то задачи, потихоньку эти задачи выполняются. Тише едем - дальше будем.
Будут ли они дальше? Думаю, что, безусловно, будут. Жаль, что травма подкосила. Может, наоборот, хорошая была форма, и на пике формы перед сборной получил травму. Время покажет, как дальше будет складываться. Чего сейчас говорить?" - сказал Глушаков.
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