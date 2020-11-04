Глушаков оценил игру "Локомотива" в матче ЛЧ с "Атлетико"
Защитник "Химок" Денис Глушаков высказался по поводу ничейного результата в матче 3-го тура группового этапа между "Локомотивом" и "Атлетико" (1:1)
"Было видно запредельную самоотдачу "Локомотива". Они проиграли до этого матчи в РПЛ, но оставили хорошие эмоции после "Баварии", поэтому довольно неплохо сыграли. Думаю, одно очко в копилку "Локомотива" - это хороший результат.
Для меня на поле важна игра. Я не обращал на такое внимания. У тебя есть команда, ты должен забивать голы. Иногда это, наоборот, подбадривает, когда кричат.
А то, что там кричат в сторону структуры клуба, - я бы не хотел это комментировать. Пусть они сами разбираются. Думаю, футболисты это слышат, но на них несильно влияет", - сказал Глушаков.
После 3 туров "Локомотив" с 2 баллами занимает 3 место в группе B. В следующем туре команда в гостях сыграет с "Атлетико". Встреча состоится 25 ноября.
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