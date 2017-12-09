Глушаков оценил игру "Спартака" на групповой стадии Лиги Чемпионов

Хавбек "Спартака" Денис Глушаков поделился мнением об игре команды на групповой стадии Лиги Чемпионов.

"Считаю, что групповая стадия в Лиге Чемпионов прошла нормально. Задачей-минимум для нас было попасть в Лигу Европы, задачей-максимум - в плей-офф Лиги Чемпионов. С первой мы справились. Были и хорошие игры, и те, которые нас не красят... Жаль, что закончили групповой этап таким обидным поражением от "Ливерпуля". Теперь будем ждать результатов жеребьевки, чтобы узнать соперника в плей-офф Лиги Европы" - приводят слова Глушакова российские СМИ.

Напомним, что "Спартак" уступил "Ливерпулю" со счетом 0:7.

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