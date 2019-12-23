Глушаков оценил игру "Спартака" в нынешнем сезоне

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Глушаков оценил игру "Спартака" в нынешнем сезоне

Полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков, ранее выступавший за "Спартак", поделился мнением об игре московского клуба в нынешнем сезоне.

"Явного лидера в "Спартаке" сейчас, мне кажется, нет. По игровым качествам, наверное, можно выделить Максименко. Если бы не его сейвы — пропустили бы еще больше. Очевидно также, что Бакаеву небезразлично, что происходит, видны его желание и страсть.

По мне, пусть футболист полная деревяшка, но глаза должны гореть, биться на футбольном поле он обязан. Даже если что-то не получается, ничего страшного. А когда руки опускаются и люди на поле ведут себя как на прогулке, это сложно исправить", - приводят слова Глушакова российские СМИ.

После 19 туров "Спартак" занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В Лиге Европы "красно-белые" не сумели пройти квалификационный этап, проиграв португальской "Браге". В Кубке России московский клуб дошел до четвертьфинала, где встретится с ЦСКА.

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