Глушаков оценил перспективы Кокорина в "Спартаке"
Бывший капитан "Спартака" Денис Глушаков поделился мыслями о переходе в московский клуб нападающего Александра Кокорина.
"Уже созванивался с Сашей, пожелал ему удачи, порадовался за него. По его настрою понял, что у него глаза горят по полной программе - доказывать, побеждать, забивать голы. Не затравят ли Кокорина из-за его зенитовского и динамовского прошлого? Многое будет зависеть от того, как он заиграет в "Спартаке". Но, мне кажется, все понимают, что профессиональный путь футболиста может сложиться по-разному. Не мне говорить, сколько прошел Саша, парень с характером. Думаю, он уже доказал свою состоятельность как футболист. Наверное, это один из самых талантливых российских игроков этого поколения.
Кокорин - один из лучших нападающих в России. А на что сможет претендовать "Спартак", будет зависеть не от одного форварда, а от всей команды, настроя, атмосферы в раздевалке, общением за пределами поля, общей энергетики. Знаю, о чём говорю. Победы складываются из всего этого", - сказал Глушаков.
Напомним, что Кокорин присоединился к "Спартаку" на правах свободного агента и заключил контракт по схеме "3+1".
В столичном клубе 29-летний футболист будет зарабатывать 3 миллиона евро в год.
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