Глушаков оценил шансы "Спартака" на чемпионство

Хавбек "Химок" Денис Глушаков высказался о шансах "Спартака" на чемпионство.

"Думаю, у "Спартака" не хватит ресурсов для того, чтобы стать чемпионом. В 2017 году у нас была команда! И эта команда выгрызала всё и вся. По самоотдаче нынешний состав не сравнится с чемпионским составом 2017 года. Та команда должна была продолжать играть в таком составе и становиться чемпионами минимум года три", - заявил Глушаков.

После первого круга "Спартак" занимает в РПЛ третье место, отставая от лидирующего ЦСКА на 3 очка.

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