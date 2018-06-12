Глушаков оценил свое непопадание в заявку сборной России на ЧМ-2018

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Глушаков оценил свое непопадание в заявку сборной России на ЧМ-2018

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков рассказал о том, как он отнесся к непопаданию в заявку сборной России на Чемпионат Мира-2018.

"Возникало предчувствие, что вас не вызовут? Нет. Даже после неудачи с "Тосно" когда не забил пенальти в серии 11-метровых, больше думал о том, что не взяли Кубок России, а не о сборной. Но так сложилось", - приводят слова Глушакова российские СМИ.

"Не ожидал, что не поеду на австрийский сбор национальной команды. Но на второй день нужно было что-то делать. Позвонил Черчесову и спросил, почему он меня не вызвал.

В ответ услышал, что тренеру нужен сейчас боеспособный коллектив, игроки, которые находятся в хорошей физической форме, а я пропустил почти месяц из-за травмы, не тренировался. Черчесов дал мне задание. В принципе, нормально поговорил, друг друга поняли. Я выполнил всю программу. И уже потом с чистой совестью отправился отдыхать", - добавил хавбек.

Ранее сообщалось, что 30-летний Глушаков может покинуть "Спартак" в летнее трансферное окно.

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