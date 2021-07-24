Глушаков оценил свои шансы вернуться в сборную России

Фото: инстаграм Дениса Глушакова/Автор неизвестен

Полузащитник подмосковных "Химок" Денис Глушаков поделился мнением о возможном возвращении в сборную России.

"Я всегда в голове держу мысль о возвращении в сборную, но не все от меня зависит. Шансы всегда есть. Мое дело тренироваться и играть, а тренер должен будет выбирать. Главное, чтобы вокруг тренера не было тех людей, которые мешают играть мне и вообще всему российскому футболу", - приводит слова Глушакова "Спорт-Экспресс".

34-летний Глушаков провел за сборную России 57 матчей и забил пять голов. В последний раз за национальную команду он играл 23 марта 2018 года в товарищеском матче с Бразилией (0:3).

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