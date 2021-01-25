Глушаков оценил трансферную политику "Спартака" и "Локомотива"

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Глушаков оценил трансферную политику "Спартака" и "Локомотива"

Полузащитник "Химок" Денис Глушаков высказался о деятельности "Спартака" и "Локомотива" на трансферном рынке.

"Слежу за ними, конечно. Хотя бы как за соперниками. Не сказал бы, что сильно переживаю. А вот недопонимание того, как клубы развиваются и строятся в последнее время, есть. Команды омолодились, но не все трансферы выглядят обоснованными. Райкович, Шюррле, Тиль... Теперь расчищают завалы. Увидим, насколько это получится", - заявил 33-летний футболист.

Глушаков выступал за "Локомотив" с 2005 по 2013 год, а за "Спартак" - с 2013 по 2019 год.

В текущем розыгрыше РПЛ "железнодорожники" по итогам 19 туров занимают восьмое место в таблице, "красно-белые" - третье.

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