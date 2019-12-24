Глушаков оценил выступление российских клубов в еврокубках

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Глушаков оценил выступление российских клубов в еврокубках

Хавбек "Ахмата" Денис Глушаков поделился мыслями о провале клубов РПЛ в Лиге Чемпионов и Лиге Европы сезона 2019/20.

Напомним, что ни одна из российских команд не пробилась в евровесну. Подобное произошло впервые за 18 лет.

"Нужно что-то менять. В Европу едем, и нам сразу по ушам дают. Если наша цель Лига Чемпионов, в чемпионате нужна здоровая конкуренция. А если хотим просто поиграть в своём чемпионате, а в Европе ни на что не претендовать, можно вообще легионеров запретить. Всегда говорил: хорошие иностранцы, качественные футболисты должны играть в РПЛ. Да, возможно, из-за легионеров у наших будут менее комфортные условия, но это нормально. На фоне сильных легионеров наши смогут взрослеть, набираться опыта", - сказал Глушаков.

В текущей кампании "Зенит" и "Локомотив" играли в групповом этапе ЛЧ, а ЦСКА и "Краснодар" - на аналогичном этапе в ЛЕ. 

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