Глушаков оценил выступление российских клубов в еврокубках
Хавбек "Ахмата" Денис Глушаков поделился мыслями о провале клубов РПЛ в Лиге Чемпионов и Лиге Европы сезона 2019/20.
Напомним, что ни одна из российских команд не пробилась в евровесну. Подобное произошло впервые за 18 лет.
"Нужно что-то менять. В Европу едем, и нам сразу по ушам дают. Если наша цель Лига Чемпионов, в чемпионате нужна здоровая конкуренция. А если хотим просто поиграть в своём чемпионате, а в Европе ни на что не претендовать, можно вообще легионеров запретить. Всегда говорил: хорошие иностранцы, качественные футболисты должны играть в РПЛ. Да, возможно, из-за легионеров у наших будут менее комфортные условия, но это нормально. На фоне сильных легионеров наши смогут взрослеть, набираться опыта", - сказал Глушаков.
В текущей кампании "Зенит" и "Локомотив" играли в групповом этапе ЛЧ, а ЦСКА и "Краснодар" - на аналогичном этапе в ЛЕ.
Не пропустите: Глушаков: "Федун - святой человек, ему надо памятник ставить у стадиона "Спартака". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Селюк высказался о реальной стоимости Алексея Миранчука
-
"Валенсия" нацелилась на игрока "Манчестер Сити"
-
1
Кадыров рассказал, почему перестал посещать домашние матчи "Ахмата"
-
Анчелотти определил первую трансферную цель для "Эвертона"
-
Агент Шкурина отреагировал на новость о трансфере игрока в ЦСКА
-
Глушаков оценил выступление российских клубов в еврокубках
-
Стали известны трансферные планы "Локомотива"
-
Игрок "Ред Булл Зальцбург" перенёс инсульт на тренировке
-
"Краснодар" избавился от Таранова
-
У Переса появился серьёзный конкурент в борьбе за пост президента "Реала"
-
СМИ узнали, какой турецкий клуб претендует на Ананидзе
-
Главные новости дня: 23 декабря
-
Капитан "Боруссии" Ройс женился
-
1
Насри: "Салах гонится за статистикой"
-
На "Уэмбли" установят новые камеры наблюдения для борьбы с расизмом
-
Игрок "Лилля" Языджи из-за разрыва связок выбыл на долгий срок
-
Юнгберг останется в тренерском штабе "Арсенала"
-
"Манчестер Юнайтед" зимой предложит за Эриксена 40 миллионов
-
Тебас переизбран президентом Ла Лиги
-
2
Жена Икарди: "Конте важное приобретение для "Интера"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15