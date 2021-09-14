Глушаков оценил значимость своего гола в ворота "Спартака"
Фото сайт РПЛ
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков рассказал, почему для него было важно поразить ворота московского "Спартака".
"Гол "Спартаку" не то чтобы особенный. Это первый для меня мяч. Никогда им не забивал. Где-то в душе была радость, потому что остальным клубам я забивал уже. Со времён "Локомотива" хотел забить народной команде. Это чувства непередаваемые. Это футбол. Радость на душе была. Можно сказать, что это спортивный интерес", - объяснил Глушаков.
Напомним, что хавбек забил "Спартаку" прямым ударом со штрафного в минувшую субботу, однако это не помогло "Химкам" избежать поражения со счётом 1:3.
Глушаков выступал за "красно-белых" с 2013 по 2019 год и выигрывал с командой чемпионство-2017.
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