Глушаков оценил значимость своего гола в ворота "Спартака"

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Полузащитник "Химок" Денис Глушаков рассказал, почему для него было важно поразить ворота московского "Спартака".

"Гол "Спартаку" не то чтобы особенный. Это первый для меня мяч. Никогда им не забивал. Где-то в душе была радость, потому что остальным клубам я забивал уже. Со времён "Локомотива" хотел забить народной команде. Это чувства непередаваемые. Это футбол. Радость на душе была. Можно сказать, что это спортивный интерес", - объяснил Глушаков.

Напомним, что хавбек забил "Спартаку" прямым ударом со штрафного в минувшую субботу, однако это не помогло "Химкам" избежать поражения со счётом 1:3.

Глушаков выступал за "красно-белых" с 2013 по 2019 год и выигрывал с командой чемпионство-2017.

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