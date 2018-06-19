Глушаков: "Очень хочу, чтобы Аргентина выиграла Чемпионат Мира"
Полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков рассказал, за кого он болеет на Чемпионате Мира.
"За кого еще болею? За Аргентину. Вернее, персонально за Месси. Очень хочу, чтобы он выиграл Чемпионат Мира. Человек всего добился на клубном уровне, а со сборной так не везет. Такой футболист, как Месси, должен выиграть главный футбольный трофей", - цитирует хавбека "красно-белых" Russia Today.
Напомним, вчера Месси, Ди Мария и Дибала досрочно завершили тренировку сборной Аргентины. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Россия
|2
|6
|2
|Уругвай
|2
|6
|3
|Египет
|2
|0
|4
|Саудовская Аравия
|2
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|2
|4
|2
|Португалия
|2
|4
|3
|Иран
|2
|3
|4
|Марокко
|2
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|1
|3
|2
|Дания
|1
|3
|3
|Австралия
|1
|0
|4
|Перу
|1
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|1
|3
|2
|Аргентина
|1
|1
|3
|Исландия
|1
|1
|4
|Нигерия
|1
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Сербия
|1
|3
|2
|Бразилия
|1
|1
|3
|Швейцария
|1
|1
|4
|Коста-Рика
|1
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|1
|3
|2
|Мексика
|1
|3
|3
|Германия
|1
|0
|4
|Южная Корея
|1
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|1
|3
|2
|Англия
|1
|3
|3
|Тунис
|1
|0
|4
|Панама
|1
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Япония
|1
|3
|2
|Сенегал
|1
|3
|3
|Польша
|1
|0
|4
|Колумбия
|1
|0