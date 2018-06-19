Глушаков: "Очень хочу, чтобы Аргентина выиграла Чемпионат Мира"

Полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков рассказал, за кого он болеет на Чемпионате Мира.

"За кого еще болею? За Аргентину. Вернее, персонально за Месси. Очень хочу, чтобы он выиграл Чемпионат Мира. Человек всего добился на клубном уровне, а со сборной так не везет. Такой футболист, как Месси, должен выиграть главный футбольный трофей", - цитирует хавбека "красно-белых" Russia Today.

Напомним, вчера Месси, Ди Мария и Дибала досрочно завершили тренировку сборной Аргентины. | soccernews.ru