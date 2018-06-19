Глушаков: "Очень хочу, чтобы Аргентина выиграла Чемпионат Мира"

3 Теги денис глушаковаргентиналионель месси

Глушаков: "Очень хочу, чтобы Аргентина выиграла Чемпионат Мира"Полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков рассказал, за кого он болеет на Чемпионате Мира.

"За кого еще болею? За Аргентину. Вернее, персонально за Месси. Очень хочу, чтобы он выиграл Чемпионат Мира. Человек всего добился на клубном уровне, а со сборной так не везет. Такой футболист, как Месси, должен выиграть главный футбольный трофей", - цитирует хавбека "красно-белых" Russia Today.

Напомним, вчера Месси, Ди Мария и Дибала досрочно завершили тренировку сборной Аргентины. | soccernews.ru

Комментарии
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта

Что за имбецил. Спартаковские всегда позорят страну, но этот даже на общем фоне, всегда выделяется

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Пьянь

Обоснуй, что имбецильного в данном высказывании Глушакова?

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Никита

Всем наплевать на предпочтения Глушакова

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