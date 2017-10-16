Глушаков: "Очень рад, что сыграем с Испанией и Аргентиной"

Полузащитник сборной России Денис Глушаков высказался о предстоящих соперниках своей национальной команды по товарищеским матчам - Испании и Аргентине.

"Таким соперникам рад очень. Хочу доказать в играх за клуб, что нужен сборной. Классно, что можно проверить свой уровень в играх с такими соперниками. Вообще, рад, что Аргентина отобралась на Чемпионат Мира. Месси - великий футболист, и турнир без него потерял бы многое", - цитирует 30-летнего хавбека SportBox.

Напомним, Россия обновила свой антирекорд в рейтинге ФИФА. | soccernews.ru