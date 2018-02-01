Глушаков: "Один из вариантов продолжения карьеры - тренерство, мечтаю возглавить "Спартак"



Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков заявил, что он хотел бы стать тренером в будущем.

"В ВШТ мне учиться еще до декабря. Мы познаем, узнаем что-то новое. Как игрок ты видишь все со своей колокольни. А сидя в группе с опытными ребятами, которые уже закончили карьеру, сравниваешь их рассуждения со своими. Ну и понимаешь, что век футболиста когда-то закончится. Надо думать, что делать дальше. Один из вариантов продолжения карьеры - тренерство. А там будет видно.

Одна моя мечта сбылась - играть в "Спартаке". Надеюсь, вторая - тренировать "Спартак" - тоже сбудется. Все возможно. Надо стремиться. Пока я футболист, думаю о команде, об игре. А как судьба дальше сложится, кто знает? Может, я буду где-то около футбола, а может буду тренировать: детей или взрослых. Нужно просто жить и наслаждаться жизнью. Как Бог даст, так и будет", - приводят слова Глушакова российские СМИ.

Нынешний контракт 31-летнего Глушакова со "Спартаком" истекает летом 2020 года.

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