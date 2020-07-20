Глушаков одобрил поступок Ещенко после игры с "Зенитом"

Хавбек "Ахмата" Денис Глушаков высказался по поводу поведения защитника "Спартака" Андрея Ещенко после матча Кубка России с "Зенитом" (1:2).

Напомним, после встречи футболист вышел в футболке с оскорбительной фразой и медведем. Вероятно, игрок таким образом обратился к генеральному директору "Зенита" Александру Медведеву.

"Братик, тигр. Стой за команду, молодец", - написал Глушаков в комментариях к фотографии Ещенко.

В текущем сезоне "Спартак" после 29 туров расположился на 9 месте в турнирной таблице.

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