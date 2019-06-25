Глушаков определился с приоритетным местом продолжения карьеры

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Глушаков определился с приоритетным местом продолжения карьеры

Бывший капитан "Спартака" Денис Глушаков выбрал клуб, в котором он хотел бы продолжить карьеру.

Как сообщают российские СМИ, 32-летний футболист отдаёт предпочтение "Ростову".

Отмечается, что за скандального хавбека просили чиновники разного уровня, а сам игрок связывался с тренерским штабом "жёлто-синих".

Впрочем, "Ростов" ответил отказом и Глушакову, и его лоббистам. В клубе считают среднюю линию полностью укомплектованной.

Не пропустите: Бузова предложила работу Глушакову. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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andi
андрей

Правильно он и на куй не нужен РОСТОВУ.

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