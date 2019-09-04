Глушаков опроверг информацию, что пытался попасть в "Ростов" с помощью связей
Экс-игрок "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал слухи о том, что он хотел попасть в "Ростов" с помощью связей.
"На ранних этапах, когда ещё не было интереса "Ахмата", мы реально созванивались с Карпиным. Точнее, Георгич сам написал: "Привет, игрочишка, наберу тебе"? У нас с ним просто нормальные отношения: прикалываемся постоянно, это и на видео из Катара можно найти. Ну вот он и спросил, что дальше будет с моей карьерой и не хотел бы я в "Ростов"? Обсудили вопрос. Они размышляли, оставить ли одного футболиста.
Ерёменко в итоге остался в "Ростове". И после этого стало понятно, что у них команда укомплектована. Поэтому меня удивлял весь этот шум вокруг "Ростова", - сказал Глушаков.
Напомним, Глушаков этим летом покинул "Спартак" и на правах свободного агента перешел в "Ахмат".
А еще: Стало известно, когда Глушаков вернётся к полноценным тренировкам| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Уткин высказался по поводу ситуации Кононова в "Спартаке"
-
Зобнин не верит в свой возможный переход в топ-клуб Европы
-
1
Боатенг подозревается в избиении своей бывшей жены
-
Канчельскис: "Не проиграем Шотландии - всё для нас будет хорошо, закрепимся на втором месте".
-
Голкипер "Динамо" Шунин приступил к заключительной стадии реабилитации
-
Смолов рассказал о погоде в Глазго перед матчем с Шотландией
-
Венгер: "Буду не против поработать на ЧМ-2022"
-
Глушаков опроверг информацию, что пытался попасть в "Ростов" с помощью связей
-
Дзагоев поделился мнением об итогах жеребьёвки 1/16 финала Кубка России
-
Зобнин поделился мнением об игре новичка "Спартака" Андре Шюррле
-
Стало известно, когда Сарри вернется к руководству "Ювентусом"
-
Венгер: "До сих пор не могу принять тот факт, что больше никогда не сяду на тренерскую скамью"
-
Алькасер: "Санчо может стать лучшим футболистом в мире, если будет развивать свои навыки"
-
Зобнин встал на защиту Кононова
-
Сборная России прибыла в Глазго на матч отбора Евро-2020 с Шотландией
-
Бразильский тренер "Зенита" высказался об адаптации в команде Малкома
-
Санчес заявил, что однажды перейдет в один из клубов МЛС
-
Алиссон: "На примере Яшина видно, как сложно голкиперу выиграть "Золотой мяч"
-
Окадзаки переходит в третий клуб за год
-
Главный тренер "Алании" Гогниев поделился ожиданиями от встречи с ЦСКА
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4