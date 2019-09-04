Глушаков опроверг информацию, что пытался попасть в "Ростов" с помощью связей

Экс-игрок "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал слухи о том, что он хотел попасть в "Ростов" с помощью связей.



"На ранних этапах, когда ещё не было интереса "Ахмата", мы реально созванивались с Карпиным. Точнее, Георгич сам написал: "Привет, игрочишка, наберу тебе"? У нас с ним просто нормальные отношения: прикалываемся постоянно, это и на видео из Катара можно найти. Ну вот он и спросил, что дальше будет с моей карьерой и не хотел бы я в "Ростов"? Обсудили вопрос. Они размышляли, оставить ли одного футболиста.



Ерёменко в итоге остался в "Ростове". И после этого стало понятно, что у них команда укомплектована. Поэтому меня удивлял весь этот шум вокруг "Ростова", - сказал Глушаков.

Напомним, Глушаков этим летом покинул "Спартак" и на правах свободного агента перешел в "Ахмат".

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