Глушаков опроверг информацию, что пытался попасть в "Ростов" с помощью связей

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Глушаков опроверг информацию, что пытался попасть в "Ростов" с помощью связей

Экс-игрок "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал слухи о том, что он хотел попасть в "Ростов" с помощью связей.

"На ранних этапах, когда ещё не было интереса "Ахмата", мы реально созванивались с Карпиным. Точнее, Георгич сам написал: "Привет, игрочишка, наберу тебе"? У нас с ним просто нормальные отношения: прикалываемся постоянно, это и на видео из Катара можно найти. Ну вот он и спросил, что дальше будет с моей карьерой и не хотел бы я в "Ростов"? Обсудили вопрос. Они размышляли, оставить ли одного футболиста.

Ерёменко в итоге остался в "Ростове". И после этого стало понятно, что у них команда укомплектована. Поэтому меня удивлял весь этот шум вокруг "Ростова", - сказал Глушаков.

Напомним, Глушаков этим летом покинул "Спартак" и на правах свободного агента перешел в "Ахмат".

А еще: Стало известно, когда Глушаков вернётся к полноценным тренировкам| http://soccernews.ru
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