Глушаков: "Оренбург" - тяжелый, неприятный соперник"

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Глушаков: "Оренбург" - тяжелый, неприятный соперник"

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков рассказал, что думает о победе в матче 4-го тура РПЛ с "Оренбургом" (2:1).

Напомним, футболист вышел на замену на 18 минуте.

"Прежде всего хочу поблагодарить болельщиков за то, что тепло приняли меня и поддержали перед матчем. Что касается моей травмы, три месяца был без игрового тонуса. В голове травма сидела психологически. Но когда первый раз мяч отобрал, почувствовал уверенность, вошел в игру. Установку тренера выполнил.

"Оренбург" - тяжелый, неприятный соперник. С ним всегда тяжело играть, не только "Ахмату", но и другим командам. Самое важное было набрать три очка, забыть о поражениях, двигаться дальше", - сказал Глушаков.

Напомним, футболист перешел в "Ахмат" из "Спартака" этим летом на правах свободного агента.

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