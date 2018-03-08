Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков оригинально поздравил женщин с 8 марта.

"Когда в "Спартаке" меня спросили: "Какой номер хочешь, Денис?" - я сразу же ответил - 8! А всё ради того, чтобы поздравить вас, милые дамы! Поздравляю с 8 марта всех вас, но в первую очередь мою маму, любимую жену и дочурок. Люблю вас" - написал хавбек "красно-белых" в своём инстаграме.

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