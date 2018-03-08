Глушаков оригинально поздравил женщин с 8 марта

Теги спартак москваденис глушаков

Глушаков оригинально поздравил женщин с 8 марта

Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков оригинально поздравил женщин с 8 марта.

"Когда в "Спартаке" меня спросили: "Какой номер хочешь, Денис?" - я сразу же ответил - 8! А всё ради того, чтобы поздравить вас, милые дамы! Поздравляю с 8 марта всех вас, но в первую очередь мою маму, любимую жену и дочурок. Люблю вас" - написал хавбек "красно-белых" в своём инстаграме.

 

Когда в Спартаке меня спросили «какой номер хочешь, Денис?», я сразу же ответил - 8️⃣! А все ради того, чтобы поздравить вас, милые дамы! Поздравляю с 8️⃣ МАРТА всех вас, но в первую очередь мою маму, любимую жену и дочурок. Люблю вас ❤️#8марта #женскийдень #дорогие #женщины #поздравляю #вас #любви #счастья #нежность #улыбок #радости #прекрасныйдень #самые #красивые #наши #россия #russia #repost #мамы #жены #дочки #девушки #спраздником#международный#женскийдень #хорошийдень

Публикация от Denis Glushakov (@glushak8)

Не пропустите: "Спартак" продлит Карреру, если он выполнит одно условие. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 40 тура

Турнир прогнозов: анонс 40 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 21 46
2 Краснодар 21 39
3 Спартак Москва 21 38
4 Зенит Санкт-Петербург 21 38
5 ЦСКА Москва 21 38
6 Арсенал Тула 21 28
7 Уфа 21 28
8 Ахмат 21 26
9 Ростов 21 25
10 Урал 21 25
11 Рубин 21 24
12 Тосно 21 23
13 Динамо Москва 21 23
14 Амкар 21 22
15 Анжи 21 20
16 СКА Хабаровск 21 12
Полная таблица

топ-5 тегов