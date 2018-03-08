Глушаков оригинально поздравил женщин с 8 марта
Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков оригинально поздравил женщин с 8 марта.
"Когда в "Спартаке" меня спросили: "Какой номер хочешь, Денис?" - я сразу же ответил - 8! А всё ради того, чтобы поздравить вас, милые дамы! Поздравляю с 8 марта всех вас, но в первую очередь мою маму, любимую жену и дочурок. Люблю вас" - написал хавбек "красно-белых" в своём инстаграме.
Когда в Спартаке меня спросили «какой номер хочешь, Денис?», я сразу же ответил - 8️⃣! А все ради того, чтобы поздравить вас, милые дамы! Поздравляю с 8️⃣ МАРТА всех вас, но в первую очередь мою маму, любимую жену и дочурок. Люблю вас ❤️#8марта #женскийдень #дорогие #женщины #поздравляю #вас #любви #счастья #нежность #улыбок #радости #прекрасныйдень #самые #красивые #наши #россия #russia #repost #мамы #жены #дочки #девушки #спраздником#международный#женскийдень #хорошийдень
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|21
|46
|2
|Краснодар
|21
|39
|3
|Спартак Москва
|21
|38
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|21
|38
|5
|ЦСКА Москва
|21
|38
|6
|Арсенал Тула
|21
|28
|7
|Уфа
|21
|28
|8
|Ахмат
|21
|26
|9
|Ростов
|21
|25
|10
|Урал
|21
|25
|11
|Рубин
|21
|24
|12
|Тосно
|21
|23
|13
|Динамо Москва
|21
|23
|14
|Амкар
|21
|22
|15
|Анжи
|21
|20
|16
|СКА Хабаровск
|21
|12