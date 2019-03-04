Глушаков оспорил решение суда о выплате алиментов бывшей жене

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков обжаловал решение суда о размере алиментов бывшей жене Дарье, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, футболист не хочет платить экс-супруге и двум дочерям треть своего дохода, а предлагает фиксированную сумму в размере 300 тысяч рублей в месяц. При этом, капитан "красно-белых" согласен, чтобы дети проживали с мамой.

31-летний Глушаков состоял в браке с Дарьей с 2010 года. В прошлом году появилась информация о громком разводе пары. Дарья несколько раз публиковала аудиозаписями с угрозами в свой адрес со стороны Глушакова.

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