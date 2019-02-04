Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков отказался от двух исковых требований к своей жене Дарье, об этом сообщил адвокат супруги футболиста Сергей Жорин.

По его словам, полузащитник "красно-белых" согласился на проживание детей с женой, а также передумал требовать с неё алименты.

"То есть он признаёт иск, что дети должны быть с мамой, и отказывается от требования о взыскании алиментов с Даши. Вопрос об определении места жительства детей можно считать решённым. Глушаков согласился, что алименты должен платить он" - сказал адвокат.

Напомним, что ранее Никулинский суд Москвы предложил Глушакову заключить мировое соглашение в деле о разделе имущества со своей женой.

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