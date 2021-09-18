Глушаков отличился в четвёртом матче подряд

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Полузащитник "Химок" Денис Глушаков демонстрирует высокую результативность на старте текущего сезона.

34-летний футболист забил мяч в четвёртой игре чемпионата России подряд.

Голевая серия опытного хавбека распространилась на матчи с "Рубином", "Нижним Новгородом", "Спартаком" и "Уфой".

Всего в нынешней кампании Глушаков пять раз поражал ворота соперников в семи поединках РПЛ.

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