Глушаков отличился в четвёртом матче подряд

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Глушаков отличился в четвёртом матче подряд

Фото сайт РПЛ

Полузащитник "Химок" Денис Глушаков демонстрирует высокую результативность на старте текущего сезона.

34-летний футболист забил мяч в четвёртой игре чемпионата России подряд.

Голевая серия опытного хавбека распространилась на матчи с "Рубином", "Нижним Новгородом", "Спартаком" и "Уфой".

Всего в нынешней кампании Глушаков пять раз поражал ворота соперников в семи поединках РПЛ.

Не пропустите: Глушаков оценил значимость своего гола в ворота "Спартака". | http://soccernews.ru
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