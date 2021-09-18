Глушаков отличился в четвёртом матче подряд
Фото сайт РПЛ
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков демонстрирует высокую результативность на старте текущего сезона.
34-летний футболист забил мяч в четвёртой игре чемпионата России подряд.
Голевая серия опытного хавбека распространилась на матчи с "Рубином", "Нижним Новгородом", "Спартаком" и "Уфой".
Всего в нынешней кампании Глушаков пять раз поражал ворота соперников в семи поединках РПЛ.
Не пропустите: Глушаков оценил значимость своего гола в ворота "Спартака". | http://soccernews.ru
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