Глушаков отметился голом за молодежный состав "Спартака"

Теги спартак москваденис глушаков

Глушаков отметился голом за молодежный состав "Спартака"

"Спартак" выигрывает у тульского "Арсенала" в матче молодежного чемпионата России (1:0, первый тайм).

На первой минуте встречи счет открыл полузащитник Денис Глушаков, который отличился дальним ударом. Также в основе "Спартака" играет защитник Андрей Ещенко.

Напомним, что в сентябре Глушаков и Ещенко были переведены в молодежную команду из-за конфликта с главным тренером Массимо Каррерой.

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