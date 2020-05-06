Глушаков отправил себя в запас лучшего состава "Спартака"

Хавбек "Ахмата" Денис Глушаков и экс-игрок "Спартака" Максим Калиниченко в эфире телеканала "Матч ТВ" рассказали, каким бы был идеальный состав московского клуба.

Глушаков добровольно поставил себя в запас.

"Это Егор Ильич. Это легенда. Это история большая. Сколько он забивал, сколько он сделал для "Спартака". Я отойду в запас, это будет правильно и справедливо", - сказал Глушаков.

Напомним, 33-летний футболист защищал цвета красно-белых с 2013 по 2019 год. На данный момент он играет за грозненский "Ахмат".

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