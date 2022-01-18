Глушаков отреагировал на детское фото Тюкавина в футболке "Спартака"

Теги спартак москвадинамо москваконстантин тюкавинденис глушаковхимки

Глушаков отреагировал на детское фото Тюкавина в футболке "Спартака"

Полузащитник подмосковных "Химок" Денис Глушаков поделился мнением о фотографию нападающего "Динамо" Константина Тюкавина в форме "Спартака".

"Малой, правильные цвета", – написал Глушаков в комментариях в инстаграме.

Стоит отметить, что ранее Тюкавин критически высказался о "Спартаке": "Красный никогда не нравился. У меня до сих пор нет одежды с этим цветом".

В нынешнем сезоне 34-летний Глушаков провел за "Химки" 17 матчей, забил семь голов и отдал одну результативную передачу. На счету 19-летнего Тюкавина шесть забитых мячей и три голевых передачи в 20 поединках за "Динамо".

Не пропустите: Алана Мамаева порассуждала о возможном примирении с Павлом. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Эвертон" проведет переговоры с легендами "Челси" и "Манчестер Юнайтед"

"Эвертон" проведет переговоры с легендами "Челси" и "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов