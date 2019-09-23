Глушаков отреагировал на лайк Цорном комментария, в котором фанат высмеял Кононова

Теги спартак москваахматденис глушаковтомас цорн

Глушаков отреагировал на лайк Цорном комментария, в котором фанат высмеял Кононова
Бывший полузащитник "Спартака" Денис Глушаков, выступающий за "Ахмат", прокомментировал лайк, который генеральный директор "красно-белых" Томас Цорн поставил под речью главного тренера московского клуба Олега Кононова.

"Срочно сослать в бэк-офис!" – написал Глушаков в своем Instagram.

Напомним, что в прошлом сезоне бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отправил Глушакова в дубль за то, что хавбек лайкнул стихотворение, в котором содержалась критика в адрес итальянского специалиста.

Не пропустите: "Спартак" определился с заменой Кононову. | http://soccernews.ru

 
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