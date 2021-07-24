Глушаков отреагировал на назначение Карпина в сборную России
Фото: инстаграм Глушакова
Хавбек "Химок" Денис Глушаков прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост тренера сборной России.
"Я могу только поздравить Валерия Георгиевича с таким событием в жизни. Для него это отличный вызов. Он человек с харизмой. Мне кажется, он сможет помочь сборной.
Я работал с Валерием Георгиевичем, он же меня и забирал из "Локомотива" в "Спартак", так что я с ним хорошо знаком. Хочется ему пожелать удачи, чтобы ближайшие сложные игры отбора к ЧМ-2022 прошли для него на ура.
Трудный характер? А для кого? У него абсолютно нормальный характер. У него есть свои идеалы, есть свой стержень. Он много лет играл в футбол и добился высоких результатов из-за своего стержня. Валерий Георгиевич уже показал хорошие результаты как тренер. У него нормальный, бойцовский характер", - приводит слова Глушакова "Спорт-Экспресс".
Напомним, что Карпин будет совмещать работу в сборной и "Ростове".
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