Глушаков отреагировал на новое фото футболистки ЦСКА Коваленко

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Глушаков отреагировал на новое фото футболистки ЦСКА Коваленко

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков в инстаграме прокомментировал фото известной футболисты ЦСКА Ксении Коваленко.

Девушка в соцсети опубликовала новый снимок, сопроводив ее следующей подписью: "Уж давно меня не было. Соскучились или не очень?"

"Уф, цветочек, ты прекрасна", - прокомментировал фото Глушаков.

В ответ девушка поблагодарили игрока за лестный отзыв.

Сегодня, 22 июля, "Ахмат" сыграет с "Краснодаром" в заключительном матче турнира.

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