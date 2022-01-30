Глушаков отреагировал на поражение Медведева в финале Australian Open
Фото: инстаграм Дениса Глушакова/Автор неизвестен
Полузащитник подмосковных "Химок" Денис Глушаков прокомментировал поражение российского теннисиста Даниила Медведева в финале Australian Open от испанца Рафаэля Надаля.
"Пойду ракетку ломать! Несмотря на поражение, Даня все равно красавец! Весь турнир справлялся с давлением и критикой всего стадиона! Будет еще реванш. Браво маэстро", — написал в своем твиттере Глушаков.
В нынешнем сезоне 35-летний Глушаков провел за "Химки" 17 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал одну результативную передачу.
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