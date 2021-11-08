Глушаков отреагировал на решение Реброва о завершении карьеры

Фото: инстаграм Дениса Глушакова/Автор неизвестен

Полузащитник подмосковных "Химок" Денис Глушаков прокомментировал решение вратаря московского "Спартака" Артема Реброва, который объявил о завершении карьеры.

"Сегодня утром созванивались, сказал, почему он закончил карьеру, пошутили, вспомнили некоторые моменты. Прежде всего запомню Артема как порядочного человека, добросовестного спортсмена, который любит футбол. Ребров был вратарем, который выручал во многих играх. Он провел хорошую и добротную карьеру, стал чемпионом в составе "Спартака", — приводит слова Глушакова ТАСС.

37-летний Ребров выступал за "Петровский замок", "Динамо", "Сатурн", "Авангард", "Сатурн-2", "Томь", "Шинник" и "Спартак". За сборную России провел один матч и пропустил три гола. Чемпион России, обладатель Суперкубка России.

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