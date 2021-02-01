Глушаков отреагировал на возможное возвращение Промеса в "Спартак"
Бывший полузащитник "Спартака" Денис Глушаков, выступающий сейчас за "Химки", поделился мнением о возможном возвращении в московский клуб нападающего "Аякса" Квинси Промеса.
"Успехов, пупсик", – написал Глушаков в сториз своей страницы в Instagram.
Напомним, что Глушаков и Промес вместе выступали за "Спартак" в чемпионском сезоне в 2017 году.
Ранее сообщалось, что 29-летний Промес в ближайшее время может вернуться в московский "Спартак". Российский клуб договорился о полугодовой аренде футболиста за 500 тысяч евро с правом последующего выкупа за 9,5 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23