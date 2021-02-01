Глушаков отреагировал на возможное возвращение Промеса в "Спартак"

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Глушаков отреагировал на возможное возвращение Промеса в "Спартак"

Бывший полузащитник "Спартака" Денис Глушаков, выступающий сейчас за "Химки", поделился мнением о возможном возвращении в московский клуб нападающего "Аякса" Квинси Промеса.

"Успехов, пупсик", – написал Глушаков в сториз своей страницы в Instagram.

Напомним, что Глушаков и Промес вместе выступали за "Спартак" в чемпионском сезоне в 2017 году.

Ранее сообщалось, что 29-летний Промес в ближайшее время может вернуться в московский "Спартак". Российский клуб договорился о полугодовой аренде футболиста за 500 тысяч евро с правом последующего выкупа за 9,5 миллионов евро.

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Фанаты "Аякса" ярко отреагировали на возможный уход Промеса в "Спартак"

Фанаты "Аякса" ярко отреагировали на возможный уход Промеса в "Спартак"

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