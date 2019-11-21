Глушаков ответил фанату, который хочет видеть его тренером "Спартака"

Игрок "Ахмата" Денис Глушаков в своем инстаграме намекнул на то, что мечтает тренировать "Спартак".

В соцсети полузащитник опубликовал снимок, подписав: "На позитиве, уверенный взгляд в будущее - всем того желаю". В комментарии один из пользователей написал: "Ждём на тренерской "Спартака", на что Глушаков написал: "Мечта".

Напомним, футболист покинул московский клуб этим летом и перешел в "Ахмат". В этом сезоне он участвовал в 13 матчах, отметившись 2 голами.

В "Спартаке" футболист выступал на протяжении 6 лет.

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